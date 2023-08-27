Міністр торгівлі США прибула з чотириденним візитом до Китаю

ukru
29 березня, 17:57 • 272529 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362707 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301478 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336554 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301518 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220293 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204976 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164555 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535723 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175513 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79705 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83735 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51142 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53738 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56732 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392889 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535724 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569210 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566244 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205244 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362708 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175275 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166177 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137080 перегляди
Актуальне
Міністр торгівлі США прибула з чотириденним візитом до Китаю

Міністр торгівлі США прибула з чотириденним візитом до Китаю

Київ • УНН

 • 601347 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр торгівлі США Джина Раймондо прибула до Пекіна ввечері в неділю. Метою її чотириденного візиту є посилення ділових зв’язків між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Цитата 

“Якщо ви хочете додати слоган до поїздки та місії, це - захистити те, що ми повинні, і просувати, де можливо”, — сказав Раймондо журналістам у п’ятницю перед від’їздом до Китаю. "Я не збираюся тиснути наступного тижня, коли буду там, але маю намір робити слушні дії".

Деталі 

Раймондо, яку після прибуття зустрів офіційний представник міністерства торгівлі Китаю Лінь Фен, проведе двосторонні зустрічі з китайськими офіційними особами в понеділок і вівторок у Пекіні, перш ніж вирушить до Шанхаю. До неї приєднається посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Раймондо поговорила із президентом Джо Байденом у четвер про її візит, і його послання зазначало, що посилений діалог із Китаєм може послабити напруженість.

Доповнення 

Республіканці в Конгресі розкритикували можливість створення Раймондо робочої групи з Китаєм під час візиту для обговорення експортного контролю США напівпровідників.

Міністр не підтвердила планів щодо будь-якої робочої групи, але підкреслила, що вона скаже китайським чиновникам, що "коли йдеться про національну безпеку, ми не ведемо переговорів. Ми не йдемо на поступки. Ми не йдемо на компроміс".

Зазначається, що Сполучені Штати використовують державні стимули та податкову політику, щоб відлучити американський бізнес від китайських ланцюжків постачання та збільшити виробництво напівпровідників у США .

Посол Китаю в Сполучених Штатах Се Фен, який зустрівся з Раймондо минулого тижня, сказав, що Китай прагне "взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці".

Нагадаємо

Раніше УНН писало, що міністр торгівлі США Джина Раймондо наступного тижня здійснить візит до Китаю. Це четверта посадова особа на рівні кабінету міністрів, яка відвідає країну з червня цього року, оскільки Вашингтон прагне підтримувати контакти на високому рівні, незважаючи на напругу навколо Тайваню та плани Сполучених Штатів обмежити експорт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04