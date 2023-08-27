Міністр торгівлі США прибула з чотириденним візитом до Китаю

Цитата

“Якщо ви хочете додати слоган до поїздки та місії, це - захистити те, що ми повинні, і просувати, де можливо”, — сказав Раймондо журналістам у п’ятницю перед від’їздом до Китаю. "Я не збираюся тиснути наступного тижня, коли буду там, але маю намір робити слушні дії".

Деталі

Раймондо, яку після прибуття зустрів офіційний представник міністерства торгівлі Китаю Лінь Фен, проведе двосторонні зустрічі з китайськими офіційними особами в понеділок і вівторок у Пекіні, перш ніж вирушить до Шанхаю. До неї приєднається посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Раймондо поговорила із президентом Джо Байденом у четвер про її візит, і його послання зазначало, що посилений діалог із Китаєм може послабити напруженість.

Доповнення

Республіканці в Конгресі розкритикували можливість створення Раймондо робочої групи з Китаєм під час візиту для обговорення експортного контролю США напівпровідників.

Міністр не підтвердила планів щодо будь-якої робочої групи, але підкреслила, що вона скаже китайським чиновникам, що "коли йдеться про національну безпеку, ми не ведемо переговорів. Ми не йдемо на поступки. Ми не йдемо на компроміс".

Зазначається, що Сполучені Штати використовують державні стимули та податкову політику, щоб відлучити американський бізнес від китайських ланцюжків постачання та збільшити виробництво напівпровідників у США .

Посол Китаю в Сполучених Штатах Се Фен, який зустрівся з Раймондо минулого тижня, сказав, що Китай прагне "взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці".

Нагадаємо

Раніше УНН писало, що міністр торгівлі США Джина Раймондо наступного тижня здійснить візит до Китаю. Це четверта посадова особа на рівні кабінету міністрів, яка відвідає країну з червня цього року, оскільки Вашингтон прагне підтримувати контакти на високому рівні, незважаючи на напругу навколо Тайваню та плани Сполучених Штатів обмежити експорт.