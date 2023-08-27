Министр торговли США прибыла с четырехдневным визитом в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Пекин вечером в воскресенье. Целью ее четырехдневного визита является усиление деловых связей между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
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“Если вы хотите добавить слоган к поездке и миссии, это - защитить то, что мы должны, и продвигать, где возможно”, — сказал Раймондо журналистам в пятницу перед отъездом в Китай. "Я не собираюсь давить на следующей неделе, когда буду там, но намерен предпринимать дельные действия".
Детали
Раймондо, которую по прибытии встретил официальный представитель министерства торговли Китая Линь Фэн, проведёт двусторонние встречи с китайскими официальными лицами в понедельник и вторник в Пекине, прежде чем отправится в Шанхай. К ней присоединится посол США в Китае Николас Бернс.
Раймондо поговорила с президентом Джо Байденом в четверг о ее визите, и его послание отмечало, что усиленный диалог с Китаем может ослабить напряженность.
Дополнение
Республиканцы в Конгрессе раскритиковали возможность создания Раймондо рабочей группы с Китаем во время визита для обсуждения экспортного контроля США над полупроводниками.
Министр не подтвердила планов относительно какой-либо рабочей группы, но подчеркнула, что она скажет китайским чиновникам, что "когда речь идет о национальной безопасности, мы не ведем переговоры. Мы не идем на уступки. Мы не идем на компромисс".
Отмечается, что Соединенные Штаты используют государственные стимулы и налоговую политику, чтобы отделить американский бизнес от китайских цепочек поставок и увеличить производство полупроводников в США .
Посол Китая в Соединенных Штатах Се Фэн, который встретился с Раймондо на прошлой неделе, сказал, что Китай стремится к "взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству".
Напомним
Ранее УНН писало, что министр торговли США Джина Раймондо на следующей неделе совершит визит в Китай. Это четвертое должностное лицо на уровне кабинета министров, которое посетит страну с июня этого года, поскольку Вашингтон стремится поддерживать контакты на высоком уровне, несмотря на напряжение вокруг Тайваня и планы Соединенных Штатов ограничить экспорт.