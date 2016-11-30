Міністр соцполітики минулого місяця заплатив за тепло 250 грн

“... 250 гривень. Після того як влаштували скандал ... спочатку мені викотили одну суму, а потім, коли ми розібрались, по лічильнику вийшло 250 чи 260 гривень”, — відповів А.Рева на запитання журналіста, скільки він особисто заплатив за тепло у минулому місяці.

Також він зазначив, що не отримує субсидію.