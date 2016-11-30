Министр соцполитики в прошлом месяце заплатил за тепло 250 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева заплатил 250 гривен в прошлом месяце за теплоснабжение. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "112.Украина", передает УНН.
"...250 гривен. После того как устроили скандал... сначала мне выкатили одну сумму, а потом, когда мы разобрались, по счетчику получилось 250 или 260 гривен", - ответил А.Рева на вопрос журналиста, сколько он лично заплатил за тепло в прошлом месяце.
Также он отметил, что не получает субсидию.