Министр соцполитики в прошлом месяце заплатил за тепло 250 грн

"...250 гривен. После того как устроили скандал... сначала мне выкатили одну сумму, а потом, когда мы разобрались, по счетчику получилось 250 или 260 гривен", - ответил А.Рева на вопрос журналиста, сколько он лично заплатил за тепло в прошлом месяце.

Также он отметил, что не получает субсидию.