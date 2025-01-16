Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до столиці України, повідомили у Міноборони Італії у середу, пише УНН.

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"Міністр Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом в Україну, під час якого він проведе низку інституційних зустрічей", - повідомили у Міноборони Італії у X.

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