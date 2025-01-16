Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 126434 перегляди

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Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, прибув до української столиці. Під час візиту заплановано проведення низки інституційних зустрічей.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до столиці України, повідомили у Міноборони Італії у середу, пише УНН.

Деталі

"Міністр Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом в Україну, під час якого він проведе низку інституційних зустрічей", - повідомили у Міноборони Італії у X.

Стармер прибув до Києва підписати історичний договір про "100-річне партнерство"16.01.25, 08:30 • 29101 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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