Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом
Київ • УНН
Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, прибув до української столиці. Під час візиту заплановано проведення низки інституційних зустрічей.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до столиці України, повідомили у Міноборони Італії у середу, пише УНН.
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"Міністр Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом в Україну, під час якого він проведе низку інституційних зустрічей", - повідомили у Міноборони Італії у X.
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