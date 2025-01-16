Министр обороны Италии прибыл в Киев с официальным визитом
Киев • УНН
Гвидо Крозетто, министр обороны Италии, прибыл в украинскую столицу. Во время визита запланировано проведение ряда институциональных встреч.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в столицу Украины, сообщили в Минобороны Италии в четверг, пишет УНН.
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"Министр Гвидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом в Украину, во время которого он проведет ряд институциональных встреч", - сообщили в Минобороны Италии в X.
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