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Міністр оборони ФРН Пісторіус: не варто занадто серйозно ставитися до ядерних погроз путіна

Міністр оборони ФРН Пісторіус: не варто занадто серйозно ставитися до ядерних погроз путіна

Київ • УНН

 • 12750 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ядерні погрози путіна не слід сприймати надто серйозно, оскільки його стратегія гібридної війни полягає у створенні погроз і спокус, а НАТО не повинна відступати від підтримки України і власної оборони.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ризику ескалації у зв'язку з погрозами російського диктатора володимира путіна застосувати ядерну зброю. Про це УНН повідомляє із посиланням на Tagesschau. 

"Ми не повинні дозволяти собі відволікатися на кожне його висловлювання", - сказав він на засіданні групи ядерного планування НАТО в Брюсселі.

Також Пісторіус заявив, що у путіна особливий спосіб ведення гібридної війни: "Іноді він погрожує, іноді спокушає, іноді дратується, а потім знову проявляє агресію".

За його словами, Німеччині та НАТО доведеться навчитися справлятися з цим і не звертати зі шляху підтримки України та власної оборони і стримування.

Доповнення 
путін заявив, що рф готова використати всі засоби оборони у разі загрози.

 11 червня у рф стартував другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. На цьому етапі російські та білоруські військові мають відпрацювати "питання спільної підготовки" до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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