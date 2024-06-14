Министр обороны Германии Борис Писториус не видит риска эскалации в связи с угрозами российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

"Мы не должны позволять себе отвлекаться на каждое его высказывание", - сказал он на заседании группы ядерного планирования НАТО в Брюсселе.

Также Писториус заявил, что у путина особый способ ведения гибридной войны: "Иногда он угрожает, иногда соблазняет, иногда раздражается, а потом снова проявляет агрессию".

По его словам, Германии и НАТО придется научиться справляться с этим и не сворачивать с пути поддержки Украины и собственной обороны и сдерживания.

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путин заявил, что рф готова использовать все средства обороны в случае угрозы.

11 июня в рф стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. На этом этапе российские и белорусские военные должны отработать "вопросы совместной подготовки" к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

