Міністр оборони Умєров окреслив пріоритетні завдання, які визначив йому Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Новий міністр оборони України Рустем Умєров окреслив п’ять пріоритетів визначених Президентом Володимиром Зеленським, серед яких, зокрема, розширення міжнародної коаліції, нульова толерантність до корупції та розвиток українського виробництва, передає кореспондент УНН.
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«Окреслю п’ять пріоритетів зазначених Президентом. Перше – формування суб’єктності міністерства. Міністерство має стати головною інституцією координацією Сил оборони. Це стосується, як формування стратегії, політики оборони, так й координації завдань, розподілу ресурсів між оборонними відомствами», - сказав Умєров.
За його словами, другий пріоритет – це військовий, який є найвищою цінністю.
«Вся діяльність нашого міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним: озброєння, військова техніка, форма, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування. Захист прав військових, якісна медицина, постійне навчання та підвищення кваліфікації»,- розповів Умєров.
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Третій пріоритет за його словами це – посилення та розширення міжнародної коаліції.
«Маємо створювати нові, може навіть й неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси», - сказав Умєров.
Умєров зазначив, що четвертий пріоритет – це нульова толерантність до корупції та диджиталізація.
«Перше - маємо довести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. Друге – маємо цифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал», - розповів міністр.
Умєров зазначив, що п’ятий пріоритет полягає у розвитку українського виробництва.
«Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримаємо. З боку міністерства будемо максимально підтримувати українське виробництво», - сказав Умєров.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і визначив йому перші завдання.