Міністр оборони Умєров окреслив пріоритетні завдання, які визначив йому Зеленський

ukru
29 березня, 17:57 • 267823 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 351560 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 294498 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 329818 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 295252 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 216795 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 202203 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163270 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 531238 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175409 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
88 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 168802 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 158374 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

13:56 • 64698 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 73017 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 75379 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 388301 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 531242 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 565519 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 562791 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 462889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 203454 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 351574 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 173798 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 164820 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 135845 перегляди
Актуальне
Міністр оборони Умєров окреслив пріоритетні завдання, які визначив йому Зеленський

Міністр оборони Умєров окреслив пріоритетні завдання, які визначив йому Зеленський

Київ • УНН

 • 516585 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Новий міністр оборони України Рустем Умєров окреслив п’ять пріоритетів визначених Президентом Володимиром Зеленським, серед яких, зокрема, розширення міжнародної коаліції, нульова толерантність до корупції та розвиток українського виробництва, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Окреслю п’ять пріоритетів зазначених Президентом. Перше – формування суб’єктності міністерства. Міністерство має стати головною інституцією координацією Сил оборони. Це стосується, як формування стратегії, політики оборони, так й координації завдань, розподілу ресурсів між оборонними відомствами», - сказав Умєров.

За його словами, другий пріоритет – це військовий, який є найвищою цінністю.

«Вся діяльність нашого міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним: озброєння, військова техніка, форма, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування. Захист прав військових, якісна медицина, постійне навчання та підвищення кваліфікації»,- розповів Умєров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Умєров розповів про перші кроки на посаді міністра оборони України

Третій пріоритет за його словами це – посилення та розширення міжнародної коаліції.

«Маємо створювати нові, може навіть й неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси», - сказав Умєров.

Умєров зазначив, що четвертий пріоритет – це нульова толерантність до корупції та диджиталізація.

«Перше - маємо довести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. Друге – маємо цифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал», - розповів міністр.

Умєров зазначив, що п’ятий пріоритет полягає у розвитку українського виробництва.

«Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримаємо. З боку міністерства будемо максимально підтримувати українське виробництво», - сказав Умєров.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і визначив йому перші завдання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.59