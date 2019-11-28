Міністр оборони Британії: РФ випробовує рішучість НАТО використовуючи Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Росія представляє загрозу для НАТО, тому їй потрібно протистояти посилюванням міжнародного співробітництва. Про це Уоллес заявив під час передвиборних дебатів в Об’єднаному королівському інституті з дослідження питань безпеки і оборони RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), передає УНН.
“Є реальна загроза з боку Росії, наприклад для НАТО. Росія крок за кроком, міліметр за міліметром випробовує нашу рішучість. Частково вона використовує Україну, щоб зробити це, використовує гібридний спосіб ведення війни”, — сказав міністр.
“Є загроза, а єдиний спосіб усунути цю загрозу — через міжнародне співробітництво, НАТО, Five Eyes (FVEY, взаємодія спецслужб Австралії, Канади, Нової Зеландії, Сполученого Королівства та США — ред), там, де це підходить — разом з ЄС , де це підходить — ситуативно, ми повинні разом взяти це під контроль, дати рішучу відсіч Росії”, — сказав Уоллес.
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Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що “Британія взяла нову висоту в антиросійській політиці”.