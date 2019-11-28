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Міністр оборони Британії: РФ випробовує рішучість НАТО використовуючи Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Росія представляє загрозу для НАТО, тому їй потрібно протистояти посилюванням міжнародного співробітництва. Про це Уоллес заявив під час передвиборних дебатів в Об’єднаному королівському інституті з дослідження питань безпеки і оборони RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), передає УНН.

“Є реальна загроза з боку Росії, наприклад для НАТО. Росія крок за кроком, міліметр за міліметром випробовує нашу рішучість. Частково вона використовує Україну, щоб зробити це, використовує гібридний спосіб ведення війни”, — сказав міністр.

“Є загроза, а єдиний спосіб усунути цю загрозу — через міжнародне співробітництво, НАТО, Five Eyes (FVEY, взаємодія спецслужб Австралії, Канади, Нової Зеландії, Сполученого Королівства та США — ред), там, де це підходить — разом з ЄС , де це підходить — ситуативно, ми повинні разом взяти це під контроль, дати рішучу відсіч Росії”, — сказав Уоллес.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Британії розповіли, що будуть робити у випадку війни з Росією

Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що “Британія взяла нову висоту в антиросійській політиці”.

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