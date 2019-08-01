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МЗС РФ заявило, що "Британія взяла нову висоту в антиросійській політиці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Велика Британія, декларуючи наміри маніпулювати інформацією у кіберсфері, “в тому числі для відбиття уявних загроз з боку Росії, взяла нову висоту в своїй антиросійській політиці”. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи повідомлення британських ЗМІ про створення Лондоном спеціальних військових підрозділів для здійснення наступальних військових дій в інформаційному просторі, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Мова йде, зокрема, про газету The Daily Telegraph. Як обгрунтування цих заходів наводиться необхідність відображення в тому числі уявних загроз з боку Росії, — сказала Захарова. — Ось, наприклад, Times прямим текстом повідомляє, що дані підрозділи будуть “проводити кібератаки і поширювати дезінформацію”.

За словами дипломата, це “не просто взяття чергової висоти в антиросійській політиці Великої Британії, але і фактичне визнання агресивних намірів офіційного Лондона в цифровому середовищі”.

“Особлива іронія полягає в тому, що не минуло й місяця з моменту організації британським зовнішньополітичним відомством так званої глобальної конференції з питань свободи ЗМІ, як британська ж влада оголила свої справжні наміри, а саме — маніпулювати інформацією в військово-політичних цілях, в тому числі в кіберсередовищі”, — уклала вона.

Як повідомляв УНН, плани України створити міжнародний російськомовний канал на тлі “обмеження можливостей по використанню російської мови всередині країни — це безумство”. Про це написала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в Facebook.

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