МЗС РФ заявило, що "Британія взяла нову висоту в антиросійській політиці"

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Велика Британія, декларуючи наміри маніпулювати інформацією у кіберсфері, “в тому числі для відбиття уявних загроз з боку Росії, взяла нову висоту в своїй антиросійській політиці”. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи повідомлення британських ЗМІ про створення Лондоном спеціальних військових підрозділів для здійснення наступальних військових дій в інформаційному просторі, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.