У Британії розповіли, що будуть робити у випадку війни з Росією

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Велика Британія перегляне свої зобов’язання в рамках Конвенції по касетним боєприпасам 2008 року, якщо вона хоче здобути перемогу в гіпотетичному військовому конфлікті з Росією. Про це в середу повідомила газета The Daily Telegraph з посиланням на доповідь Об’єднаного королівського інституту по дослідженню питань безпеки і оборони RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), який є британським аналітичним центром з оборонних питань, передає УНН.