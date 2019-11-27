У Британії розповіли, що будуть робити у випадку війни з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Велика Британія перегляне свої зобов’язання в рамках Конвенції по касетним боєприпасам 2008 року, якщо вона хоче здобути перемогу в гіпотетичному військовому конфлікті з Росією. Про це в середу повідомила газета The Daily Telegraph з посиланням на доповідь Об’єднаного королівського інституту по дослідженню питань безпеки і оборони RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), який є британським аналітичним центром з оборонних питань, передає УНН.
На думку авторів доповіді, в разі зіткнення зі збройними силами РФ їх сили будуть значно перевершувати і випереджати ЗС Великої Британії, в результаті чого “ворожа артилерія зможе безкарно виконувати свої вогневі завдання”.
Щоб цього уникнути, у Британії пропонують збільшити інвестиції у високоточну зброю та перегляд зобов’язань, які Велика Британія взяла на себе, згідно з Конвенцією по касетним боєприпасам, що була підписана в Осло.
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Один з авторів аналітичного документа Джек Уотлінг вказав газеті, що в армійських колах існують розуміння важливості артилерії й інтерес до відновлення розвитку такого типу озброєнь, проте наразі не зрозуміло, чи поділяє цю позицію уряд країни.
Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що “Британія взяла нову висоту в антиросійській політиці”.