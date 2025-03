В Британии рассказали, что будут делать в случае войны с Россией

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Великобритания пересмотрит свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, если она хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), который является британским аналитическим центром по оборонным вопросам, передает УНН.