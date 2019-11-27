В Британии рассказали, что будут делать в случае войны с Россией

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Великобритания пересмотрит свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, если она хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), который является британским аналитическим центром по оборонным вопросам, передает УНН.

По мнению авторов доклада, в случае столкновения с вооруженными силами РФ их силы будут значительно превосходить и опережать ВС Великобритании, в результате чего “вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи”.

Чтобы этого избежать, в Британии предлагают увеличить инвестиции в высокоточное оружие и просмотр обязательств, которые Великобритания взяла на себя в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая была подписана в Осло.

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Один из авторов аналитического документа Джек Уотлинг указал газете, что в армейских кругах существуют понимание важности артиллерии и интерес к восстановлению развития такого типа вооружений, однако пока не ясно, разделяет ли эту позицию правительство страны.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что “Британия взяла новую высоту в антироссийской политике”.

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