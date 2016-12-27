Міністр інфраструктури пояснив, за яких умов реалізують проект "Повітряний експрес"

"Його доля ("повітряного експреса", - ред.) неодноразово переглядалася. Нарешті ми прийшли до висновку, що ми звернемося до Кабміну або про закриття цього проекту, або про добудову так званого "легкого метро" від останньої станції у напрямку Борисполя, щоб з'єднати аеропорт "Бориспіль" і місто Бориспіль. Попередньо мер Києва Кличко підтримав цю ідею. Якщо ми вийдемо на техніко-економічні параметри, я думаю, що цей проект має місце і буде реалізований. Якщо ні, то ні", - сказав він.

Нагадаємо, в березні поточного року Україна отримала згоду китайських партнерів на переформатування проекту "Повітряний експрес". Необхідність у зміні планів виникла у зв'язку з геополітичною та економічною ситуацією, в якій опинилася Україна. Пізніше Міністерство інфраструктури запропонувало китайським партнерам розглянути більш дешевий варіант "Повітряного експреса".

Суть проекту "Повітряний експрес" полягає в будівництві залізничного пасажирського сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль".