Міністр фінансів України підпише угоду зі США щодо податкових правил
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” та уповноважив міністра фінансів Олександра Данилюка її підписати. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.
Як зазначається, перевагами цієї угоди, розробленої та узгодженої з американською стороною є те, що фінансові установи держав-партнерів звільнятимуться від примусового утримання податку з платежів від інших податкових агентів, від виконання вимоги утримання податку з транзитних платежів на адресу інших фінансових установ усередині держави-партнера або іншої держави-партнера, від виконання вимоги закривати рахунок, власник якого не виконує вимог FATCA та від примусового утримання податку в розмірі 30% з платежів на адресу таких власників рахунків.
Окрім того, згідно з угодою, збір інформації для податкового органу США буде здійснюватися централізовано державним органом з дотриманням вимог українського законодавства та передаватиметься до податкового органу Сполучених Штатів Америки.
Нагадаємо, 1 липня 2014 року набув чинності закон США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків", що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо укладення спеціальної угоди з Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS), а також здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.