Министр финансов Украины подпишет соглашение с США относительно налоговых правил

Как отмечается, преимуществами этого соглашения, разработанного и согласованного с американской стороной является то, что финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства- партнера или другого государства-партнера, от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требований FATCA и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов.

Кроме того, согласно договору, сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган Соединенных Штатов Америки.

Напомним, 1 июля 2014 года вступил в силу закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам", содержащий требования до иностранных финансовых организаций, в том числе по заключению специального соглашения с Налоговой службой США (IRS), а также осуществление контроля за наличием счетов, которые открываются налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.