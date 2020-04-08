Міністр фінансів повідомив про основні зміни в доопрацьованому Бюджеті-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Основні зміни в бюджеті на 2020 рік відбулись у частині видатків. Про це повідомив на брифінгу післ засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Щодо основних показників бюджету, вони не змінились у частині дефіциту — дефіцит залишився на рівні 298 млрд грн або 7.5% ВВП. Рамку доходів ми також фактично не змінювали. Основні зміни відбулись у частині видатків. Тобто те що можна було перекинути на програму фінансування щоб не зберігати її в стабілізаційному фонді ми перекинули”, — сказав Марченко.
З його слів, це стосується пенсійних і медичних виплат.
Міністр зазначив, що інші показники відпрацьовуються з урахуванням необхідності можливого відновлення деяких капітальних видатків та можливого повернення деяких питань, які “були поспішно секвестровані”.
“На сьогоднішній момент доопрацьовується, є сподівання, що сьогодні-завтра він буде поданий комітетом на розгляд парламенту”, — додав він.
Як повідомляв УНН, міністр фінансів цього тижня сподівається виконати одну з умов МВФ для розблокування фінансування.