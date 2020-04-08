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Міністр фінансів цього тижня сподівається виконати одну з умов МВФ для розблокування фінансування

Київ • УНН

 • 20503 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Якщо цього тижня депутатський корпус підтримає зміни до державного бюджету на 2020 рік, це дозволить виконати одну з умов для того щоб розблокувати фінансування Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив на брифінгу післ засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“Ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком”, — сказав Марченко.

З його слів, в процесі підготовки бюджету, Україна з МВФ опрацьовувала питання бюджету та основні показники з ними узгодила.

“Є сподівання, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи і ми зможемо виконати одну з умов МВФ для того щоб розблокувати фінансування”, — додав міністр.

Як повідомляв УНН, МВФ озвучило вимоги для надання допомоги України.

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