Міністр фінансів цього тижня сподівається виконати одну з умов МВФ для розблокування фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Якщо цього тижня депутатський корпус підтримає зміни до державного бюджету на 2020 рік, це дозволить виконати одну з умов для того щоб розблокувати фінансування Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив на брифінгу післ засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком”, — сказав Марченко.
З його слів, в процесі підготовки бюджету, Україна з МВФ опрацьовувала питання бюджету та основні показники з ними узгодила.
“Є сподівання, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи і ми зможемо виконати одну з умов МВФ для того щоб розблокувати фінансування”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН, МВФ озвучило вимоги для надання допомоги України.