МВФ озвучило вимоги для надання допомоги України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні Постійний Представник МВФ в Україні пан Йоста Люнгман озвучив очікування Фонду від України. Про це УНН повідомляє з посиланням на його заяву.
“Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення засад реструктуризації банків, і очікуємо на його остаточне ухвалення. Ми також очікуємо на ухвалення змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що постали внаслідок COVID-19. Водночас, ми закликаємо владу продовжувати роботу із Світовим Банком для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентноздатного ринку землі”, — йдеться у заяві.
Як повідомляв УНН, 30 березня Верховна Рада не ухвалила урядові зміни до державного бюджету України на 2020 рік, відправивши документ до профільного парламентського комітету на доопрацювання до повторного першого читання.
Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив про можливість проведення позачергового засідання ВР 8 чи 9 квітня. Однак, чи будуть на ньому розглянуті саме зміни до бюджету — не відомо.