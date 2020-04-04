Арахамія не виключив позачергове засідання ВР наступного тижня

Він повідомив, що наразі сказати конкретну дату проведення засідання він не може.

”Але, якщо з банками ще можемо почекати трішки, поки комітет попрацює, нам усе одно треба приймати бюджет у новому вигляді. У нас напрацьовується інший пакет - вже третій, здається, пакет по боротьбі з коронавірусом (…) Я прогнозую, що це може бути середа або четвер (8, 9 квітня - ред.)”, - повідомив Арахамія.

Він зауважив, що наразі парламентарі з різних фракцій працюють над питання пільг для бізнесу на період карантину.

Як повідомляв УНН, 30 березня Верховна Рада не ухвалила урядові зміни до державного бюджету України на 2020 рік, відправивши документ до профільного парламентського комітету на доопрацювання до повторного першого читання. Водночас було ухвалено низку законопроектів щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу та щодо соціальних гарантій на час карантину.