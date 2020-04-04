Арахамия не исключил внеочередное заседание ВР на следующей неделе

Он сообщил, что сейчас сказать конкретную дату проведения заседания он не может.

"Но, если с банками еще можем подождать немного, пока комитет поработает, нам все равно нужно принимать бюджет в новом виде. У нас нарабатывается другой пакет - уже третий, кажется, пакет по борьбе с коронавирусом (...) Я прогнозирую, что это может быть среда или четверг (8, 9 апреля - ред.)", - сообщил Арахамия.

Он отметил, что сейчас парламентарии из разных фракций работают над вопросами льгот для бизнеса на период карантина.

Как сообщал УНН, 30 марта Верховная Рада не приняла правительственные изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет на доработку к повторному первому чтению. В то же время был принят ряд законопроектов по борьбе с распространением коронавирусом и по социальным гарантиям на время карантина.