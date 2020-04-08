Министр финансов на этой неделе надеется выполнить одно из условий МВФ для разблокирования финансирования

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65299 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77089 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90409 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104406 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87979 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102966 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105944 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130993 просмотра

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Министр финансов на этой неделе надеется выполнить одно из условий МВФ для разблокирования финансирования

Министр финансов на этой неделе надеется выполнить одно из условий МВФ для разблокирования финансирования

Киев  •  УНН

 • 20500 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Если на этой неделе депутатский корпус поддержит изменения в государственный бюджет на 2020 год, это позволит выполнить одно из условий для того, чтобы разблокировать финансирование Международного валютного фонда. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

“Мы активно работаем с нашими международными партнерами, с Международным валютным фондом, Всемирным банком”, — сказал Марченко.

По его словам, в процессе подготовки бюджета, Украина с МВФ обрабатывала вопросы бюджета и основные показатели с ними согласовала.

“Есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ для того чтобы разблокировать финансирование”, — добавил министр.

Как сообщал УНН, МВФ озвучил требования для оказания помощи Украине.

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