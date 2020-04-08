Министр финансов на этой неделе надеется выполнить одно из условий МВФ для разблокирования финансирования

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Если на этой неделе депутатский корпус поддержит изменения в государственный бюджет на 2020 год, это позволит выполнить одно из условий для того, чтобы разблокировать финансирование Международного валютного фонда. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.