Міністерство оборони не розглядає плани повернення кораблів, які перебувають в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україна не планує забирати військові кораблі, що залишилися в Криму після анексії півострова Росією навесні 2014 року. Про це заявив міністр оборони країни Андрій Загороднюк у інтерв’ю BBC Україна, пише УНН.
На запитання журналіста чи “ведуться переговори про повернення військових катерів, які затримала Росія біля Керченської протоки”, очільник міністерства повідомив, що: “Технічно так, але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес в цьому”.
Відповідаючи на запитання BBC, чи “потрібні Україні кораблі, техніка та озброєння, які лишилися в Криму після анексії у 2014 році? Путін заявляв, що вони готові передати, але все це, за його словами, у „жалюгідному“ стані?” — Загороднюк відповів: “В нашій стратегії ми не розраховуємо на такий сценарій”.
Як передавав УНН, на російсько-українських переговорах з обміну утримуваними особами питання про передачу українській стороні захоплених в Керченській протоці кораблів порушувалося. Про це журналістам повідомив 13 вересня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
При цьому Пєсков заявив, що не готовий коментувати умови, за яких Росія готова буде повернути кораблі.