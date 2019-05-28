Мінінфраструктури оголосило про початок ери бетонних доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. З 2019 року починається "ера" будівництва бетонних доріг в Україні, оскільки найбільші інфраструктурні об’єкти в Україні будуватимуться саме з бетону. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час міжнародної конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
"З цього року починається ера бетонних доріг. Перші десятки бетонних доріг будуть укладені саме 2019 року, перші десятки якісних асфальтних доріг були укладені у 2015. Минулого року ми збудували близько 4 тисяч асфальтобетону. Я хочу, щоб через 3 роки тисячі кілометрів будувались з бетону", - зазначив Омелян.
За його словами, для будівництва доріг, у тому числі й з бетону, у державі був створений Дорожній фонд. Саме з бетону наразі будується злітна смуга в Одесі, а також будуть будуватися великі інфраструктурні об’єкти.
При цьому він додав, що виробники мають ретельно стежити за якістю будівництва доріг, оскільки у випадку недотримання технології та економії на матеріалах буде "похована" ціла галузь.
Нагадаємо, запаси цементу в Україні сягають 4 млрд тонн у 57 родовищах, з яких активно розробляється близько 40.