Мінінфраструктури оголосило про початок ери бетонних доріг

КИЇВ. 28 травня. УНН. З 2019 року починається "ера" будівництва бетонних доріг в Україні, оскільки найбільші інфраструктурні об’єкти в Україні будуватимуться саме з бетону. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час міжнародної конференції у Києві, передає кореспондент УНН.