КИЇВ. 28 травня. УНН. Запаси цементу в Україні сягають 4 млрд тонн у 57 родовищах, з яких активно розробляється близько 40. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час міжнародної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.