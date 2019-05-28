Запаси цементу в Україні сягають 4 млрд тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Запаси цементу в Україні сягають 4 млрд тонн у 57 родовищах, з яких активно розробляється близько 40. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час міжнародної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні Україна забезпечена цементом на довгострокову перспективу. Запасів є 4 млрд т у 57 родовищах, з яких 2/3 активно розробляються", - зазначив Кубів.
За його словами, у 2018 році виробництво цементу в країні становило 13,2 млрд грн у грошовому вираженні, що на 10% більше, ніж у 2017 році. У таких умовах гарно розвивається і експорт цементу, а в умовах активної розбудови Донбасу галузь виробництва бетону є пріоритетною.
При цьому він додав, що будівництво доріг в Україні формує до 12 робочих місць у суміжних галузях, а будівництво цементних доріг – понад 20 суміжних робочих місць.
Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдови.