Запасы цемента в Украине достигают 4 млрд тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Запасы цемента в Украине достигают 4 млрд тонн в 57 месторождениях, из которых активно разрабатывается около 40. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время международной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сегодня Украина обеспечена цементом на долгосрочную перспективу. Запасов есть 4 млрд т в 57 месторождениях, из которых 2/3 активно разрабатываются", - отметил Кубив.
По его словам, в 2018 году производство цемента в стране составило 13,2 млрд грн в денежном выражении, что на 10% больше, чем в 2017 году. В таких условиях хорошо развивается и экспорт цемента, а в условиях активного развития Донбасса отрасль производства бетона является приоритетной.
При этом он добавил, что строительство дорог в Украине формирует до 12 рабочих мест в смежных отраслях, а строительство цементных дорог - более 20 смежных рабочих мест.
Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы.