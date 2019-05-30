Серіал "Чорнобиль" очолив рейтинг за оцінками глядачів

КИЇВ. 30 травня. УНН. Новий міні-серіал "Чорнобиль" від HBO розмістився на першому рядку в топі найкращих серіалів на IMDb, залишивши позаду “У всі тяжкі”, “Планету Земля” “Братів по зброї” та навіть “Гру престолів”. На даний момент оцінка становить 9,6 балів при майже наявності 79 тисячі голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на рейтинг IMDb.