Сьогодні відбудеться прем'єра міні-серіалу "Чорнобиль"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Прем'єра міні-серіалу "Чорнобиль" відбудеться у понеділок, 6 травня, на американському телеканалі HBO. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з сайту телеканалу.
"Чорнобиль", міні-серіал з п'яти частин спільного виробництва HBO і Sky, покаже історію ядерної аварії 1986 року, однієї з найгірших техногенних катастроф в історії - і жертв, принесених для порятунку Європи від неймовірної катастрофи", - йдеться в описі до серіалу.
Прем'єра відбудеться 6 травня, а наступні епізоди виходитимуть щопонеділка.
Зірками міні-серіалу "Чорнобиль" стали номінант на премію "Еммі" Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард і номінант на премію "Оскар" Емілі Вотсон.
Нагадаємо, HBO опублікував повноцінний трейлер міні-серіалу "Чорнобиль".