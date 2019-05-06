Сегодня состоится премьера мини-сериала "Чернобыль"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Премьера мини-сериала "Чернобыль" состоится в понедельник, 6 мая, на американском телеканале HBO. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с сайта телеканала.
"Чернобыль", мини-сериал из пяти частей совместного производства HBO и Sky, покажет историю ядерной аварии 1986 года, одной из худших техногенных катастроф в истории - и жертв, принесенных для спасения Европы от невероятной катастрофы", - говорится в описании к сериалу.
Премьера состоится 6 мая, а последующие эпизоды будут выходить по понедельникам.
Звездами мини-сериала "Чернобыль" стали номинант на премию "Эмми" Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и номинант на премию "Оскар" Эмили Уотсон.
Напомним, HBO опубликовал полноценный трейлер мини-сериала "Чернобыль".