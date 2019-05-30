Сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг по оценкам зрителей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 14280 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 37702 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57120 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72751 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119265 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110773 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137172 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144519 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг по оценкам зрителей

Сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг по оценкам зрителей

Киев  •  УНН

 • 21269 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Новый мини-сериал "Чернобыль" от HBO разместился на первой строчке в топе лучших сериалов на IMDb, оставив позади "Во все тяжкие", "Планету Земля" "Братьев по оружию" и даже "Игру престолов". На данный момент оценка составляет 9,6 баллов при почти 79 тысячах голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг IMDb.

“Чернобыль”, мини-сериал из пяти частей совместного производства HBO и Sky, покажет историю ядерной аварии 1986 года, одной из худших техногенных катастроф в истории — и жертв, принесенных для спасения Европы от невероятной катастрофы.

Премьера состоялась 6 мая, а все последующие эпизоды выходят по понедельникам.

Звездами мини-сериала “Чернобыль” стали номинант на премию “Эмми” Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и номинант на премию “Оскар” Эмили Уотсон.

Как сообщал УНН, актер из “Игры престолов” — Кит Харингтон находится в реабилитационном центре.

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