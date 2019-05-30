Сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг по оценкам зрителей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Новый мини-сериал "Чернобыль" от HBO разместился на первой строчке в топе лучших сериалов на IMDb, оставив позади "Во все тяжкие", "Планету Земля" "Братьев по оружию" и даже "Игру престолов". На данный момент оценка составляет 9,6 баллов при почти 79 тысячах голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг IMDb.
“Чернобыль”, мини-сериал из пяти частей совместного производства HBO и Sky, покажет историю ядерной аварии 1986 года, одной из худших техногенных катастроф в истории — и жертв, принесенных для спасения Европы от невероятной катастрофы.
Премьера состоялась 6 мая, а все последующие эпизоды выходят по понедельникам.
Звездами мини-сериала “Чернобыль” стали номинант на премию “Эмми” Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и номинант на премию “Оскар” Эмили Уотсон.
Как сообщал УНН, актер из “Игры престолов” — Кит Харингтон находится в реабилитационном центре.