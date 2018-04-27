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Мінфін США відреагував на рішення Дерипаски скоротити частку в En+

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Мінфін США у відповідь на рішення Олега Дерипаски опустити свою частку в En+ (основному акціонерові UC Rusal) нижче 50% заявив, що це не є підставою для виведення компанії з-під санкцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Мінфін США відреагував на рішення Дерипаски скоротити частку в En+

“Зниження частки володіння компанією особою, яка перебуває під санкціями, необов’язково саме по собі є підставою для виключення компанії зі списку санкцій”, — наводить агентство слова прес-секретаря Мінфіну США.

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У заяві представника відомства також сказано, що OFAC (Управління з контролю за іноземними активами) “проводить ретельний аналіз фактів і обставин кожного із запитів на виключення з списку санкцій”, додає Reuters.

UC Rusal і його основний власник Олег Дерипаска потрапили під санкції США 6 квітня. Раніше Мінфін США говорив, що існує можливість зняття накладених на UC Rusal обмежень в тому випадку, якщо Дерипаска відмовиться від контролю над компанією.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що бізнесмен Олег Дерипаска, який з підконтрольними йому компаніями був включений у новий санкційний список США, планує зберегти контроль над “Русалом”.

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