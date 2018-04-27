Минфин США отреагировал на решение Дерипаски сократить долю в En+

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 502 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 13820 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 44427 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 89927 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 68379 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 113846 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 179249 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272868 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202010 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269139 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 96714 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 89467 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 85205 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 65879 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 66274 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 33348 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 68261 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 359687 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 324697 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 409333 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 4828 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 19248 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25811 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61873 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269131 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Минфин США отреагировал на решение Дерипаски сократить долю в En+

Киев • УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Минфин США в ответ на решение Олега Дерипаски опустить свою долю в En+ (основному акционеру UC Rusal) ниже 50% заявил, что это не является основанием для вывода компании из-под санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Минфин США отреагировал на решение Дерипаски сократить долю в En+

“Снижение доли владения компанией лицом, находящимся под санкциями, необязательно само по себе является основанием для исключения компании из списка санкций”, — приводит агентство слова пресс-секретаря Минфина США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин США назвал условия для снятия санкций с “Русала” Дерипаски

В заявлении представителя ведомства также сказано, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) “проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого из запросов на исключение из списка санкций”, добавляет Reuters.

UC Rusal и его основной владелец Олег Дерипаска попали под санкции США 6 апреля. Ранее Минфин США говорил, что существует возможность снятия наложенных на UC Rusal ограничений в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что бизнесмен Олег Дерипаска, с подконтрольными ему компаниями был включен в новый санкционный список США, планирует сохранить контроль над “Русалом”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85