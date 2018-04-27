Минфин США отреагировал на решение Дерипаски сократить долю в En+

“Снижение доли владения компанией лицом, находящимся под санкциями, необязательно само по себе является основанием для исключения компании из списка санкций”, — приводит агентство слова пресс-секретаря Минфина США.

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В заявлении представителя ведомства также сказано, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) “проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого из запросов на исключение из списка санкций”, добавляет Reuters.

UC Rusal и его основной владелец Олег Дерипаска попали под санкции США 6 апреля. Ранее Минфин США говорил, что существует возможность снятия наложенных на UC Rusal ограничений в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что бизнесмен Олег Дерипаска, с подконтрольными ему компаниями был включен в новый санкционный список США, планирует сохранить контроль над “Русалом”.