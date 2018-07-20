Міненерго РФ відреагувало на законопроект про санкції США через "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Голова міненерго РФ Олександр Новак прокоментував представлений у сенаті США законопроект про санкції щодо інвесторів російського проекту газопроводу "Північний потік-2", назвавши його абсурдним і нелогічним. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Я не бачив цього законопроекту, його потрібно вивчити з точки зору юриспруденції. Це досить абсурдний проект закону, який нівелює всі ринкові правила. На мій погляд, він абсурдний і дивний", - сказав Новак.
У середу американський сенатор Джон Баррассо представив проект закону про введення санкцій проти осіб, що інвестують в здійснювані урядом Росії проекти з експорту енергоносіїв, в тому числі газопровід "Північний потік-2".
Законопроект також містить заходи щодо заохочення експорту природного газу з США.
Баррассо написав на своїй офіційній сторінці в Twitter, що мета законопроекту - "допомогти союзникам по НАТО уникнути політичного примусу з боку Росії".
Додамо, газопроводом "Північний потік-2" газ повинен поставлятися з РФ до Німеччини в обхід України. Президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що Україна зараз веде переговори з Німеччиною і створює групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити російський проект газопроводу "Північний потік-2".