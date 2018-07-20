Минэнерго РФ отреагировало на законопроект о санкциях США из-за "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал представленный в сенате США законопроект о санкциях в отношении инвесторов российского проекта газопровода "Северный поток-2", назвав его абсурдным и нелогичным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Я не видел этого законопроекта, его нужно изучить с точки зрения юриспруденции. Это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила. На мой взгляд, он абсурдный и странный", - сказал Новак.
В среду американский сенатор Джон Баррассо представил проект закона о введении санкций против лиц, инвестирующих в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей, в том числе газопровод "Северный поток-2".
Законопроект также содержит меры по поощрению экспорта природного газа из США.
Баррассо написал на своей официальной странице в Twitter, что цель законопроекта - "помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России".
Добавим, газопроводом "Северный поток-2" газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Украина сейчас ведет переговоры с Германией и создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2".