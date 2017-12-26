Мінекономрозвитку спостерігатиме за туристами за допомогою мобільних операторів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Мобільні оператори допомагатимуть Мінекономрозвитку здійснювати моніторинг туристичної активності в Україні. Про це повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку, передає УНН.
“Мінекономрозвитку здійснюватиме моніторинг туристичної активності за допомогою даних операторів мобільного зв’язку. Відповідний меморандум про співробітництво 26 грудня підписав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів”, — йдеться у повідомленні.
Відтак, основні мобільні оператори України “Київстар”, “Vodafone Україна” та Lifecell надаватимуть Мінекономрозвитку оперативні статистичні спостереження щодо динаміки туристичних потоків територією України.
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На думку заступника міністра економічного розвитку Михайла Тітарчука, такі статистичні дані дозволять більш якісно та оперативно слідкувати за станом справ у сфері туризму в Україні, а також вибудовувати більш дієві стратегії її розвитку.
Меморандум передбачає надання Мінекономрозвитку статистичних даних щодо:
• кількості внутрішніх туристів, абонентів мобільного зв’язку, що знаходилися більше однієї доби поза межами відповідної області/місця реєстрації (з розбивкою по областях України);
• кількості в’їзних туристів, іноземних абонентів мобільного зв’язку у роумінгу, що знаходилися більше однієї доби (з розбивкою по країнах, з яких в’їхали та областях України, до яких в’їхали);
• кількості громадян України, абонентів мобільного зв’язку, які виїхали з відповідної області за кордон (з розбивкою по країнах);
• середньої тривалості перебування туристів в області/місці (туроднів).
Статистична інформація надаватиметься виключно у зведеному знеособленому вигляді із періодичністю 1 раз на квартал.
Нагадаємо, Україна опинилась у топ-10 найнебезпечніших країн світу згідно зі звітом про конкурентоспроможність у сфері подорожування і туризму Всесвітнього економічного форуму.