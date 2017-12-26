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Мінекономрозвитку спостерігатиме за туристами за допомогою мобільних операторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Мобільні оператори допомагатимуть Мінекономрозвитку здійснювати моніторинг туристичної активності в Україні. Про це повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку, передає УНН.

Мінекономрозвитку спостерігатиме за туристами за допомогою мобільних операторів

“Мінекономрозвитку здійснюватиме моніторинг туристичної активності за допомогою даних операторів мобільного зв’язку. Відповідний меморандум про співробітництво 26 грудня підписав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, основні мобільні оператори України “Київстар”, “Vodafone Україна” та Lifecell надаватимуть Мінекономрозвитку оперативні статистичні спостереження щодо динаміки туристичних потоків територією України.

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На думку заступника міністра економічного розвитку Михайла Тітарчука, такі статистичні дані дозволять більш якісно та оперативно слідкувати за станом справ у сфері туризму в Україні, а також вибудовувати більш дієві стратегії її розвитку.

Меморандум передбачає надання Мінекономрозвитку статистичних даних щодо:

• кількості внутрішніх туристів, абонентів мобільного зв’язку, що знаходилися більше однієї доби поза межами відповідної області/місця реєстрації (з розбивкою по областях України);

• кількості в’їзних туристів, іноземних абонентів мобільного зв’язку у роумінгу, що знаходилися більше однієї доби (з розбивкою по країнах, з яких в’їхали та областях України, до яких в’їхали);

• кількості громадян України, абонентів мобільного зв’язку, які виїхали з відповідної області за кордон (з розбивкою по країнах);

• середньої тривалості перебування туристів в області/місці (туроднів).

Статистична інформація надаватиметься виключно у зведеному знеособленому вигляді із періодичністю 1 раз на квартал.

Нагадаємо, Україна опинилась у топ-10 найнебезпечніших країн світу згідно зі звітом про конкурентоспроможність у сфері подорожування і туризму Всесвітнього економічного форуму.

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