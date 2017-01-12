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Мінагрополітики: квоти на імпорт країнами ЄС українського меду вже вичерпані

Мінагрополітики: квоти на імпорт країнами ЄС українського меду вже вичерпані

Київ • УНН

 • 15230 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Станом на 11 січня 2017 року квоти на імпорт українського меду європейськими країнами вичерпано на 100%, на 64% вичерпана квота на цукор, на 78% — на виноградні та яблучні соки. Про це сказала заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополытики.

"Як і в минулому році, українська аграрна продукція користується великим попитом серед європейських імпортерів. Про це свідчать показники використаних квот станом на 11 січня 2017 року. Наприклад, вже повністю використано обсяги тарифних квот для безмитного експорту українського меду. Квота на імпорт м’яса птиці на перший квартал поточного року також повністю вичерпана“,- розповіла заступник міністра.

За словами О.Трофімцевої, за 2016 рік було використано повністю квоти на мед, цукор, овес, ячмінну крупу та борошно, солод, кукурудзу, оброблені томати та інші продуктові групи.

“Нова статистика знову підкреслює важливість нашої роботи у питаннях розширення доступу українських аграрних експортерів до ринків ЄС. Це питання буде залишатись в 2017 році на порядку денному роботи нашої команди”, — зазначила О.Трофімцева.

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