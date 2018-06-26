Мільярд для України: Угорщина була проти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Угорщина єдина з країн ЄС проголосувала проти фіндопомоги Україні. Про це повідомляє УНН.
Додамо, що перший платіж у рамках надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу має бути наприкінці цього року, другий – навесні 2019 року.
Нагадаємо, 26 червня Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.
Раніше Європарламент також затвердив макрофінансову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро, призначений для покриття дефіциту зовнішнього фінансування в 2018-2019 роках.
Як зазначили в Європарламенті, для виплати двох траншів протягом 2,5 років Україна повинна виконати певні умови.
Зокрема, Європарламент наполягає на тому, що Україна повинна прийняти “жорсткі антикорупційні заходи, включаючи створення Антикорупційного суду до початку виплат”.