Миллиард для Украины: Венгрия была против
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Венгрия единственная из стран ЕС проголосовала против финпомощи Украине. Об этом сообщает УНН.
Добавим, что первый платеж в рамках предоставления Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза должен быть в конце этого года, второй - весной 2019 года.
Напомним, 26 июня Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Ранее Европарламент также утвердил макрофинансовую помощ Украине объемом 1 млрд евро, которая предназначена для покрытия дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.
Как отметили в Европарламенте, для выплаты двух траншей в течение 2,5 лет Украина должна выполнить определенные условия.
В частности, Европарламент настаивает на том, что Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат".