Милованов підрахував прибутки від впровадження ринку землі в Україні

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Впровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за три місяці наступного року принесе близько 9 млрд грн додаткових доходів в державу. Про це заявив під час парламентських слухань у залі засідань ВР щодо ринку землі міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.