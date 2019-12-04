Милованов підрахував прибутки від впровадження ринку землі в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Впровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за три місяці наступного року принесе близько 9 млрд грн додаткових доходів в державу. Про це заявив під час парламентських слухань у залі засідань ВР щодо ринку землі міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
“Нормальна робота ринку землі лише за три місяці наступного року принесе близько 9 млрд грн додаткових грошей. Ріст ВВП, за нашими оцінками, становитиме близько 0,23 %. У 2021 році таке зростання очікується на рівні 30 млрд грн, це плюс 0,83% ВПП”, — сказав Милованов.
За його словами, економічний ефект від запровадження цивілізованого ринку землі стимулюватиме притік інвестицій в агарну галузь та надходження до місцевих бюджетів.
“Простими словами нам потрібні довгі дешеві гроші для того, щоб аграрна галузь могла розвиватись. На сьогодні додана вартість в Україні гектару землі у 2 рази менша, ніж у Польщі”, — зазначив Милованов.
Нагадаємо, провести слухання щодо земельної реформи у Верховній Раді пропонували у жовтні. Також уряд запланував 18 регіональних форумів для роз'яснення питання ринку землі.
Додамо, згідно з результатами чергового опитування, 58% українців не підтримують запровадження ринку землі.
Водночас, відповідний законопроект - про відкриття такого ринку - Верховна Рада уже проголосувала у першому читанні. Сталося це під вигуки "Ганьба!".
Як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, за законопроект щодо ринку землі в цілому у Верховній Раді нардепи планують проголосувати з 2 грудня, або з 16 грудня. До закону про ринок землі надійшло понад 3 тис. поправок.
Президент Зеленський заявляв, що очікує розгляду питання ринку землі цього парламентського тижня.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.