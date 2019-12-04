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Милованов подсчитал доходы от внедрения рынка земли в Украине

Милованов подсчитал доходы от внедрения рынка земли в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Внедрение оборота земель сельскохозяйственного назначения за три месяца следующего года принесет около 9 млрд грн дополнительных доходов в государство. Об заявил во время парламентских слушаний в зале заседаний ВР по рынку земли министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"Нормальная работа рынка земли всего за три месяца следующего года принесет около 9 млрд грн дополнительных денег. Рост ВВП, по нашим оценкам, составит около 0,23%. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн, это плюс 0,83% ВПП", - сказал Милованов.

По его словам, экономический эффект от внедрения цивилизованного рынка земли будет стимулировать приток инвестиций в аграрный отрасль и поступления в местные бюджеты.

"Простыми словами нам нужны длинные дешевые деньги для того, чтобы аграрная отрасль могла развиваться. На сегодня добавленная стоимость в Украине гектара земли в 2 раза меньше, чем в Польше", - отметил Милованов.

Напомним, провести слушания по земельной реформе в Верховной Раде предлагали в октябре. Также правительство запланировало 18 региональных форумов для разъяснения вопроса рынка земли.

Добавим, согласно результатам очередного опроса, 58% украинцев не поддерживают введение рынка земли.

В то же время, соответствующий законопроект - об открытии такого рынка - Верховная Рада уже проголосовала в первом чтении. Произошло это под крики "Позор!"

Как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, за законопроект о рынке земли в целом в Верховной Раде нардепы планируют проголосовать с 2 декабря, или с 16 декабря. В закон о рынке земли поступило более 3 тыс. поправок.

Президент Зеленский заявлял, что ожидает рассмотрения вопроса рынка земли этой парламентской недели.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.

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