Мілевського визнано футболістом місяця в "Динамо-Брест"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Український форвард Артем Мілевський тріумфував у гонці за нагороду кращого футболіста жовтня в стані ФК "Динамо-Брест", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Екс-гравець київського "Динамо" отримав 37,17 відсотки голосів, обігнавши Леандро Торреса (31,3) і Павела Нехайчика (24,93).
У голосуванні всього взяли участь п'ять футболістів, які входили до трійки кращих за підсумками трьох офіційних матчів місяці.
Варто зауважити, що всього в чемпіонаті Білорусі 32-річний українець забив 5 м'ячів в 13-ти протистояннях.
Нагадаємо, що Мілевського вже обирали кращим гравцем команди з Бресту.
Як повідомлялося раніше, форвард став автором у зустрічі 28-го туру чемпіонату Білорусії.