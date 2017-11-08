Мілевського визнано футболістом місяця в "Динамо-Брест"

Екс-гравець київського "Динамо" отримав 37,17 відсотки голосів, обігнавши Леандро Торреса (31,3) і Павела Нехайчика (24,93).

У голосуванні всього взяли участь п'ять футболістів, які входили до трійки кращих за підсумками трьох офіційних матчів місяці.

Варто зауважити, що всього в чемпіонаті Білорусі 32-річний українець забив 5 м'ячів в 13-ти протистояннях.

Нагадаємо, що Мілевського вже обирали кращим гравцем команди з Бресту.

Як повідомлялося раніше, форвард став автором у зустрічі 28-го туру чемпіонату Білорусії.