Милевский признан футболистом месяца в "Динамо-Брест"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинский форвард Артем Милевский победил в гонке за награду лучшего футболиста октября в составе ФК "Динамо-Брест", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Экс-игрок киевского "Динамо" получил 37,17 процента голосов, обогнав Леандро Торреса (31,3) и Павла Нехайчика (24,93).
В голосовании всего приняли участие пять футболистов, которые входили в тройку лучших по итогам трех официальных матчей месяца.
Стоит заметить, что всего в чемпионате Беларуси 32-летний украинец забил 5 мячей в 13-ти противостояниях.
Напомним, что Милевского уже выбирали лучшим игроком команды с Бреста.
Как сообщалось ранее, форвард стал автором во встрече 28-го тура чемпионата Белоруссии.