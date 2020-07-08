"Мілан" переміг "Ювентус" попри відставання у два голи

Після нульового першого тайму, команди провели щедрий на голи другий тайм. Спочатку Рабьо і Роналду дозволили “старій синьйорі” піти у відрив в два м’ячі (забивали на 47 і 53 хв), проте “Мілан” здійснив камбек. З 62 по 67 хвилини голи Ібрагімовича, Кессі та Леуа дозволили їм вийти вперед, а крапку поставив Ребіч на 80 хвилині — 4:2.

“Россонері” продовжили позитивні результати після рестарту змагань і з 49 очками вже обігнали “Рому”, вийшовши на 5-й рядок. “Ювентус” зазнав першої поразки за сім останніх турів 75 очок і перша сходинка.

Додамо, що в наступному турі “Ювентус” прийматиме “Аталанту” Руслана Маліновського, а “Мілан” поїде в гості до “Наполі”.