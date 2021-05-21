Мікрохвильовка vs мультиварка: огляд функціоналу
Київ • УНН
У великій родині, особливо з різними розпорядком дня і харчовими звичками, приготування щоденних страв займає багато часу. Скоротити цей процес можуть мікрохвильова піч і мультиварка, які мають різнопланові сфери використання.
Функціонал мікрохвильовки
Мікрохвильовка служить для приготування різноманітних страв з напівфабрикатів. Її найбільш затребувані функції:
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- розморожування;
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- підігрів.
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Механічні моделі мають в основному тільки такі функції. Електронні мікрохвильові печі в деяких випадках служать повноцінною духовою шафою малих розмірів. У них можна готувати практично будь-які страви, проте для кулінарних шедеврів принцип роботи не зовсім придатний. Це пояснюється тим, що в них готується їжа під впливом мікрохвиль високої потужності, змінюючи до невпізнання структуру продуктів. Якщо тільки розігріти або розморозити, то зміни не є вагомими.
Швидке приготування і розігрівання страв в мікрохвильовці має свої переваги:
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- не потрібно використовувати додатково масло на відміну від сковорідки;
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- процес не вимагає постійного знаходження біля приладу, тому зручно паралельно займатися іншими справами;
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- компактне розміщення навіть на невеликій кухні;
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- немає сторонніх запахів під час підігріву;
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- швидкий розігрів істотно заощаджує час;
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- при підігріві зберігаються всі корисні вітаміни та мікроелементи.
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У мікрохвильовці можна швидко приготувати кашу, запіканку, чіпси та інші швидкі страви.
Функціонал мультиварки
Багатофункціональність мультиварки дозволяє використовувати її для щоденних страв. Вона замінює сковорідку, каструлю, казан, форми для випічки і деко, тому що в ній можна варити, тушкувати, випікати і робити розсипчастий плов. В результаті можна отримати перші і другі страви по черзі, а також випікати хліб і навіть робити сир.
Безумовно, для приготування великих порцій мультиварка просто необхідна. Деякі моделі мають функцію таймера, який виставляється на певний час і за його закінченню засипані інгредієнти починають готуватися або підігріватися готову страву. Наприклад, ввечері господиня може покласти крупу в ємність і залити її водою, а на ранок каша вже буде готова до сніданку.
Головний плюс мультиварки в тому, що приготування страв відбувається поступово як в печі. Їжа готується рівномірно і без раптового скипання води. Завдяки наявності функції пара пристрій відмінно готує дієтичні страви на пару. Також в ньому можна приготувати тушковані овочі або м'ясо, які рівномірно обробляються і повністю пропарюють.
Багато мандрівників і любителі дачного сезону беруть мультиварку з собою в дорогу або на дачу. Вона займає мало місця і допомагає приготувати смачну їжу в різних умовах.