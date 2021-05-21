Мікрохвильовка vs мультиварка: огляд функціоналу

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 16016 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 57370 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 142738 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 178630 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 160558 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 159633 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 109778 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88183 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 210903 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89560 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.8м/с
74%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 94278 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 35242 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 48118 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 57160 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 73853 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 178022 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 210903 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 302237 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 466798 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 450622 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 16120 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40836 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 45742 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45837 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46437 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Мікрохвильовка vs мультиварка: огляд функціоналу

Київ • УНН

 • 24699 перегляди

У великій родині, особливо з різними розпорядком дня і харчовими звичками, приготування щоденних страв займає багато часу. Скоротити цей процес можуть мікрохвильова піч і мультиварка, які мають різнопланові сфери використання.

Мікрохвильовка vs мультиварка: огляд функціоналу

Функціонал мікрохвильовки

Мікрохвильовка служить для приготування різноманітних страв з напівфабрикатів. Її найбільш затребувані функції:

  • розморожування;
  • підігрів.

Механічні моделі мають в основному тільки такі функції. Електронні мікрохвильові печі в деяких випадках служать повноцінною духовою шафою малих розмірів. У них можна готувати практично будь-які страви, проте для кулінарних шедеврів принцип роботи не зовсім придатний. Це пояснюється тим, що в них готується їжа під впливом мікрохвиль високої потужності, змінюючи до невпізнання структуру продуктів. Якщо тільки розігріти або розморозити, то зміни не є вагомими.

Швидке приготування і розігрівання страв в мікрохвильовці має свої переваги:

  • не потрібно використовувати додатково масло на відміну від сковорідки;
  • процес не вимагає постійного знаходження біля приладу, тому зручно паралельно займатися іншими справами;
  • компактне розміщення навіть на невеликій кухні;
  • немає сторонніх запахів під час підігріву;
  • швидкий розігрів істотно заощаджує час;
  • при підігріві зберігаються всі корисні вітаміни та мікроелементи.

У мікрохвильовці можна швидко приготувати кашу, запіканку, чіпси та інші швидкі страви.

Функціонал мультиварки

Багатофункціональність мультиварки дозволяє використовувати її для щоденних страв. Вона замінює сковорідку, каструлю, казан, форми для випічки і деко, тому що в ній можна варити, тушкувати, випікати і робити розсипчастий плов. В результаті можна отримати перші і другі страви по черзі, а також випікати хліб і навіть робити сир.

Безумовно, для приготування великих порцій мультиварка просто необхідна. Деякі моделі мають функцію таймера, який виставляється на певний час і за його закінченню засипані інгредієнти починають готуватися або підігріватися готову страву. Наприклад, ввечері господиня може покласти крупу в ємність і залити її водою, а на ранок каша вже буде готова до сніданку.

Головний плюс мультиварки в тому, що приготування страв відбувається поступово як в печі. Їжа готується рівномірно і без раптового скипання води. Завдяки наявності функції пара пристрій відмінно готує дієтичні страви на пару. Також в ньому можна приготувати тушковані овочі або м'ясо, які рівномірно обробляються і повністю пропарюють.

Багато мандрівників і любителі дачного сезону беруть мультиварку з собою в дорогу або на дачу. Вона займає мало місця і допомагає приготувати смачну їжу в різних умовах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36