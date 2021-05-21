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Микроволновка vs мультиварка: обзор функционала

Киев • УНН

 • 24699 просмотра

В большой семье, особенно с разным распорядком дня и пищевыми привычками, приготовление ежедневных блюд занимает уйму времени. Сократить этот процесс могут микроволновая печь и мультиварка, которые имеют разноплановые сферы использования.

Микроволновка vs мультиварка: обзор функционала

Функционал микроволновки

Микроволновка служит для приготовления разнообразных блюд из полуфабрикатов. Ее наиболее востребованные функции:

  • разморозка;
  • подогрев.

Механические модели имеют в основном только такие функции. Электронные микроволновые печи в некоторых случаях служат полноценными духовыми шкафами малых размеров. В них можно готовить практически любые блюда, однако для кулинарных изысков принцип работы не совсем пригоден. Это объясняется тем, что в них готовится еда под воздействием микроволн высокой мощности, изменяя до неузнаваемости структуру продуктов. Если только разогреть или разморозить, то изменения не являются весомыми.

Быстрое приготовление и разогрев блюд в микроволновке имеет свои преимущества:

  • не нужно использовать дополнительно масло в отличие от сковородки;
  • процесс не требует постоянного нахождения возле прибора, поэтому удобно параллельно заниматься другими делами;
  • компактное размещение даже на небольшой кухне;
  • нет посторонних запахов во время подогрева;
  • быстрый разогрев существенно экономит время;
  • при подогреве сохраняются все полезные витамины и микроэлементы.

В микроволновке можно быстро приготовить кашу, запеканку, чипсы и прочие быстрые блюда.

Функционал мультиварки

Многофункциональность мультиварки позволяет использовать ее для ежедневных блюд. Она заменяет сковородку, кастрюлю, казан, формы для выпечки и противень, потому что в ней можно варить, тушить, выпекать и делать рассыпчатый плов. В результате можно получить первые и вторые блюда поочередно, а также выпекать хлеб и даже делать сыр.

Безусловно, для приготовления больших порций мультиварка просто необходима. Некоторые модели имеют функцию таймера, который выставляется на определенное время и по его истечению засыпанные ингредиенты начинают готовиться или подогреваться готовое блюдо. Например, вечером хозяйка может положить крупу в емкость и залить ее водой, а на утро каша уже будет готова к завтраку.

Главный плюс мультиварки в том, что приготовление блюд происходит постепенно как в печи. Пища готовится равномерно и без внезапного вскипания воды. Благодаря наличию функции пара устройство отлично готовит диетические блюда на пару. Также в нем можно приготовить тушеные овощи или мясо, которые равномерно обрабатываются и полностью пропариваются.
Многие путешественники и любители дачного сезона берут мультиварку с собой в дорогу или на дачу. Она занимает мало места и помогает приготовить вкусную еду в различных условиях.

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