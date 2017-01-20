Мікроавтобус з пасажирами злетів у кювет на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині семеро осіб отримали незначні травми та були доставлені до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Сьогодні, 20 січня, близько 10:30 години на трасі “Київ-Чоп” поблизу села Тараканів Дубенського району 47-річний водій “Volkswagen Transporter” не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся. У результаті ДТП семеро пасажирів потрапили до лікарні з незначними травмами. Після надання медичної допомоги постраждалих відпустили додому.
Наразі автомобіль “Volkswagen Transporter” доставлено на штрафмайданчик міста Дубно.