Микроавтобус с пассажирами слетел в кювет в Ровенской области

Сегодня, 20 января, около 10:30 часов на трассе "Киев-Чоп" возле села Тараканов Дубенского района 47-летний водитель "Volkswagen Transporter" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП семь пассажиров попали в больницу с незначительными травмами. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Сейчас автомобиль "Volkswagen Transporter" доставлен на штрафплощадку города Дубно.