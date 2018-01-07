Миколаївські суднобудівники звинуватили Київ у небажанні продати крейсер "Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Голова профспілкового комітету Миколаївського державного суднобудівного комбінату Микола Головченко заявив, що українська влада не хоче продавати ракетний крейсер "Україна" задля погашення заборгованності перед робітниками комбінату. Про це повідомляє УНН з посиланням на ефір одного з українських телеканалів.
“У новий рік ми, на жаль, увійшли із ще більшими боргами. Заборгованість перед звільненими працівниками становить 65 мільйонів гривень. З листопада 2014 року заборгованість перед тими працівниками, що лишилися, становить понад 50 мільйонів гривень. Деяким людям повинні по 200 тисяч гривень. Це пенсіонери, які бояться, що якщо звільняться, про них відразу ж забудуть”, — сказав Головченко.
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Грошей, отриманих від угоди, вистачило б на погашення заборгованості перед співробітниками, зазначив глава профспілки.
Як раніше повідомляло УНН, у жовтні 2017 року діяльність Державного підприємства “Миколаївський суднобудівний завод” (раніше — ім. 61 комунара), що входить до складу ДК “Укроборонпром”, була паралізована через відсутність рішення уряду щодо ракетного крейсера проекту 1164, заводський № 2011. Президент України Петро Порошенко у 2017 році підписав указ про демілітаризацію ракетного крейсера “Україна”. За словами заступника голови Миколаївської обласної адміністрації В’ячеслава Боня, з крейсера планують зняти озброєння і “продати те, що залишиться”. “Там є корпус і турбіни, на них є попит”, — розповів чиновник.