Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать крейсер "Украина"

“В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен. С ноября 2014 задолженность перед теми работниками, которые остались, составляет более 50 миллионов гривен. Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен. Это пенсионеры, которые боятся, что если освободятся, о них сразу же забудут”, — сказал Головченко.

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Денег, полученных от сделки, хватило бы на погашение задолженности перед сотрудниками, отметил глава профсоюза.

Как ранее сообщало УНН, в октябре 2017 деятельность Государственного предприятия “Николаевский судостроительный завод” (ранее — им. 61 коммунара), входящий в состав ГК “Укроборонпром”, была парализована из-за отсутствия решения правительства по ракетного крейсера проекта 1164, заводской № 2011 . Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера “Украина”. По словам заместителя председателя Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с крейсера планируют снять вооружения и “продать то, что останется”. “Там есть корпус и турбины, на них есть спрос”, — рассказал чиновник.