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Миколаївська броварня святкує 50-річчя та продовжує інвестувати в розвиток економіки регіону

Київ • УНН

 • 162770 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Цього жовтня Миколаївська броварня AB InBev Efes Україна святкує свій великий п'ятдесятирічний ювілей.

Миколаївська броварня святкує 50-річчя та продовжує інвестувати в розвиток економіки регіону

Побудоване за чеським проєктом, з 1973 року це підприємство, що колись називалося «Янтар», зберігає оригінальні традиції пивоваріння, перетворюючи воду, солод, хміль та дріжджі у найвідоміші українські бренди пива. Саме на честь колишньої назви Миколаївської броварні назване пиво «Янтар» – найвідоміший в Україні миколаївський бренд пива, який слушно вважається справжньою місцевою легендою.

На броварні працюють 206 спеціалістів, які добре знають і люблять свою справу, а тому не залишили рідне підприємство у скрутні часи. Адже тільки пів року минуло з моменту, коли Миколаївська броварня відновила процес виробництва після вимушеного простою з 24 лютого 2022 року.

«Наслідки простою та збитки для заводу були жахливими, але немає нічого неможливого в плані відновлення, коли людей об'єднує спільна мета. Одразу, як дозволила безпекова ситуація у регіоні, акціонери підтримали запуск Миколаївської броварні та забезпечили фінансування повного відновлення підприємства. Зі свого боку ми з колегами максимально оптимізували зусилля та розпочали перші варки майже вдвічі швидше, ніж передбачали на початку відновлення броварні», – розповідає директор підприємства Олександр Балахнов.

Попри поточну складну ситуацію з повітряними тривогами та певні обмеження із кількістю питної води, що постачається до підприємства, зараз всі три лінії Миколаївської броварні (ПЕТ, скло 0,5 л та КЕГа) працюють, розливаючи улюблені сорти пива мільйонів українців. Зокрема, жителі Миколаївщини дуже чекали на повернення легендарного пива «Янтар». Окрім того, поціновувачі південного пива знову можуть знайти на полицях українських магазинів інші бренди, виготовлені в Миколаєві, серед яких «Чернігівське Світле», «Чернігівське Біле», «Чернігівське Біла Ніч», «Рогань Традиційне» та «Титан».

Процес виробництва пива є досить складним і залежить від багатьох умов, тому навіть нетривале призупинення пивоваріння може негативно позначитись на стані виробничого обладнання. Миколаївська броварня не працювала понад рік, а деякі її приміщення зазнали значних руйнувань, тому перезапуск підприємства був нелегким і фінансово затратним.

Завдяки повноцінній та своєчасній інвестиції у відновлення з боку глобальної компанії виробництво працює та виготовляє продукцію, а компанія зберігає робочі місця, підтримує соціальні й гуманітарні ініціативи та має можливість спрямовувати ресурси на розвиток економіки домашнього регіону.

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